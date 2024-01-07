منصة نيمار ابن الانبار: استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تعليمية مخصصة

أعلنت منصة نيمار ابن الانبار، استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تعليمية مخصصة وفردية لكل طالب، حيث يعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات ومعرفة سلوك الطالب وقدراته واحتياجاته الفردية لتوفير محتوى تعليمي ملائم ومناسب له.

كما يمكن للطلاب الاستفادة من التوجيه والملاحظات المباشرة من قبل الذكاء الاصطناعي لتحسين أدائهم وتعزيز تعلمهم، وفقا لتصريحات نيمار ابن الانبار صاحب المنصة، مشيرا إلى أنه دشن هذه المنصة بهدف مساعدة الطلاب على تحقيق النجاح دون أي تكلفة، حيث يقدم مساعدة مجانية للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الدروس الخصوصية وللطلاب ذوي الدخل المحدود وأسر الشهداء.

تهدف منصة نيمار ابن الانبار، إلى تعزيز مشاركة الطلاب وتفاعلهم وتعزيز مهاراتهم الابتكارية والتعاونية من خلال استخدام التقنيات الحديثة في التعليم، فضلا عن توفير بيئة تعليمية محفزة وممتعة تساعد الطلاب على تحقيق تفوقهم الأكاديمي وتنمية مهاراتهم لمواجهةتحديات المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن منصة نيمار ابن الانبار تعتمد على الوصول إلى الإنترنت وتوافر التكنولوجيا اللازمة للاستفادة منها، ومع ذلك، فإنها تسعى لتوسيع نطاق وصول الطلاب إلى هذه التقنيات من خلال تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوفير الموارد اللازمة.

باستخدام التقنيات الحديثة في تعليم الطلاب العراقيين، تسعى منصة نيمار ابن الانبار لتحقيق تحول إيجابي في نوعية التعليم وتوسيع فرص التعلم والتطوير الشخصي للطلاب، وكذا تعزيز المهارات والمعرفة والابتكار للطلاب العراقيين وتمكينهم من المشاركة في بناء مستقبل أفضل لبلدهم.