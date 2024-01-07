صلاح يضيف الهدف الثاني للفراعنة أمام تنزانيا

تقدم منتخب مصر على نظيره التنزاني بهدف ثاني لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة والتي تجمع بينهما على ستاد القاهرة، في مباراة ودية ضمن الاستعدادات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

منح حكم اللقاء ركلة جزاء للفراعنة بعد هجمة خطيرة لمنتخب مصر، يتوغل مرموش بالكرة سريعا إلى منطقة جزاء قبل أن يعركله مدافع تنزانيا ليحصل الفراعنة على ركلة جزاء.

سجل محمد صلاح هدف الفراعنة الثاني عبر ركلة جزاء، بعد تسديدة قوية على يسار الحارس التي اصطدمت في العارضة قبل ان ترتد وتصطدم في الحارس لتضع في الشباك في الدقيقة 73.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا:



حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبدالواحد.

في خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور.

في خط الهجوم: محمود حسن ترزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

