الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دخول مرموش وزيزو في مباراة مصر وتنزانيا

منتخب مصر
منتخب مصر

قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إجراء تبدلين، خلال المباراة الجارية حاليا أمام تنزانيا وديا،  على ستاد القاهرة الدولي.

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منتخب مصر يتقدم على تنزانيا بأقدام تريزيجيه في الشوط الأول

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تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجه تنزانيا اليوم

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تشكيل منتخب مصر لمواجهة تنزانيا.. صبحي يحرس العرين

شارك أحمد سيد زيزو وعمر مرموش في الدقيقة 60 بعدما قرر فيتوريا إخراج محمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور، وإشراك الثنائي بدلا منه.

ويتقدم منتخب مصر على تنزانيا بهدف نظيف سجله محمود تريزيجيه بعد تمريرة ساحرة من محمد صلاح.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبدالواحد.

في خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور.

في خط الهجوم: محمود حسن ترزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

 

 

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