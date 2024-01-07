استـشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال

استـشهدت طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال خلال إطلاقه النار على منفذ عملية الدهس شمال غرب القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غزة جراء القصف الإسرائيلي:

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة ارتفعت إلى نحو 23 ألف قتيل، وأكثر من 58 ألف جريح، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد القتلى ارتفع إلى 22,835، وتشمل 113 قتيلًا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجرحى بلغت 58416 شخصًا.

وقالت المصادر الطبية في غزة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 قتيلًا و250 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

إلى ذلك، ارتفع عدد قتلى استهداف عائلة بريص في خان يونس إلى 27 قتيلًا، بينهم 14 طفلًا.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت في وقت سابق إن 16 شخصًا قتلوا بقصف إسرائيلي على منزل في خان يونس ومدرسة للأونروا في مخيم المغازي.