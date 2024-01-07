درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خلال الفترة من اليوم الأحد 7 يناير 2024 إلى السبت 13 من نفس الشهر.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة، أجواءً مائلة للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديدة البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس الثلاثاء 9 يناير

وتشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء 9 يناير أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 10 يناير

واعتبارًا من يوم الأربعاء 10 يناير 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء؛ ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

الخميس 11 يناير

الخميس 11 يناير، من المتوقع أن تشهد حالة الطقس أمطارًا متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال حالة الطقس الفترة المقبلة على مناطق الجمهورية:

القاهرة الكبرى

18- 22 درجة مئوية

السواحل الشمالية

17- 20 درجة مئوية

الوجه البحري

18- 22 درجة مئوية

شمال الصعيد

18- 22 درجة مئوية

جنوب الصعيد

20- 29 درجة مئوية