محافظ سوهاج يزور مطرانيات البلينا وجرجا للتهنئة بعيد الميلاد

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية لتهنئة الأخوة الأقباط بنطاق المحافظة، بزيارة مطرانيات البلينا وجرجا، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور الأنبا ويصا مطران البلينا، والانبا مرقوريوس مطران جرجا، ولفيف من الآباء والكهنة.

رافق المحافظ خلال تقديم التهنئة كل من اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد عمرو ابو سحلي وكيل فرع الأمن الوطني، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الامنية والتنفيذية، ومشايخ الأزهر والأوقاف.

وعبر مطارنة البلينا وجرجا عن سعادتهم بتلك الزيارة التي تتكرر دائما في الأعياد، مؤكدين على إرساء قيم التسامح والتواصل، موجهين الشكر للسيد المحافظ ومرافقيه على هذه الزيارة، ومشاعر المودة والمحبة التي تجمع أبناء الشعب السوهاجي.