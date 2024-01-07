أسعار الحج السياحي 2024.. تبدأ من 195 ألف جنيه بدون التذكرة

يبحث الكثيرون عن أسعار الحج السياحي هذا العام 2024، خاصة بعد ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 ، حيث أعلنت وزارة السياحة والآثار، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1445هـ/ 2024م، وذلك وفقا لما أقرته وتنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي بموعد إجراء القرعة الإلكترونية.

و1298 شركة سياحية تقدمت برغباتها في تنظيم الحج السياحي هذا الموسم وأدرجت طلبات على بوابة الحج، من بينهم 810 شركات أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي، و258 شركة أدرجت طلبات الحج البري، و230 شركة أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم.

رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

ويمكن لشركات السياحة التي قامت بإدراج بيانات المتقدمين للحج السياحي استخراج نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 الإلكترونية من خلال مواقعها الإلكترونية من البوابة المصرية للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية من خلال الرقم القومي عن طريق البوابة ذاتها وهي: https://hij.moi.gov.eg

وتعتمد برامج الحج على مستوى الإقامة والانتقالات ودرجة تذكرة الطيران، حيث تم إجراء قرعة الحج إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وأسفرت نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 عن فوز 23 ألف مواطن لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة، من إجمالي 58 ألف مواطن سجلوا على البوابة.

وتبدأ أسعار الحج هذا العام بـ 195 ألف جنيه دون رسوم تذكرة السفر، والدرجة الثانية تصل لـ 220 ألف جنيه دون رسوم التذكرة، وتجاوزت أسعار الحج هذا العام في بعض المستويات المليون جنيه، وذلك للطلبات الخاصة جدًا.

سعر الحج السياحي 2024

وهناك غرفة يتم تأجيرها خلال موسم الحج بما يقرب من 60 ألف ريال، أي ما يعادل نحو مليون بالجنيه المصري، وذلك بخلاف سعر تذكرة الطيران.