بعد وفاة أب و3 فتيات بحريق منزل.. مستشفى الحوامدية تنجح في إنقاذ الأم وبنتها

تمكنت مستشفي الحوامدية العام بقيادة الدكتور وائل زكريا مدير المستشفي من إنقاذ أم وبنتها الام "س ع ك"، والابنه ياسمين ١١عام من الموت المحقق أثر إندلاع حريق في منزلهما، وتم وضعهم علي أجهزة التنفس الصناعي، وحرص أطباء المستشفي على تقديم كامل الدعم الطبي لمصابي الحادث الأليم الذي استشهد فيه أب وثلاث من بناته.

وطمأنت إدارة مستشفى الحوامدية أهالى الصحايا بحالة الأم وبنتها وهما في تحسن ملحوظ وتم رفع المصابين من على أجهزة التنفس الصناعي وان مصابي الحادث يتمتعن بخدمة طبيه على أعلى مستوي ويتم متابعه توفير مايلزم للمصابين علي مدار الساعه تحت رعايه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبتوجيهات ا.د.احمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي و ا.د.خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة وتحت إشراف طبي ومتابعه د.وائل زكريا مدير المستشفي.

ويعود الحادث إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بقرية سقارة.

ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور المركز البدرشين والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين الذي توجه علي الفور لمتابعة الحادث رفقه مامور مركز البدرشين العميد محمد نشأت.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل عقار مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص -أب و3 بنات- وإصابة الزوجة وابنتها بحالة اختناق ونقلتا إلى المستشفى الحوامدية للعلاج