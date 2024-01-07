شاهد..لافتة طيبة من محمد صبحي مع أحد أصحاب القدرات الخاصة

حرص محمد صبحي حارس منتخب مصر على دعم أحد ذي القدرات الخاصة قبل بداية اللقاء بين الفراعنة وتنزانيا الودية.

يلتقي منتخب مصر، تنزانيا في مباراة ودية و التي تجمع بينهما الأن، ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، على ستاد القاهرة الدولي.



المدرجات شهدت إقبالا ضعيفا من الجماهير المصرية لمباراة مصر وتنزانيا، ذلك قبل البروفة الأخيرة لأمم أفريقيا، حيث تسافر بعثة الفراعنة بعد المباراة.

وكان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، كشف تشكيل الفراعنة لمباراة تنزانيا في كأس أمم أفريقيا.

وشهدت مقاعد بدلاء المنتخب الوطني تواجد أحمد السيد زيزو، ومحمود كهربا، وأبوجبل بالإضافة لعمر مرموش.

دكة البدلاء:

علي جبر - حمدي فتحي - أحمد حسن كوكا - محمود عبدالمنعم كهربا - محمد حمدي - مصطفى فتحي - محمود حمادة - عمر مرموش - محمد أبوجبل - أحمد سيد زيزو - مهند لاشين.



تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبدالواحد.

في خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور.

في خط الهجوم: محمود حسن ترزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.



