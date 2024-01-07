الأحد 07 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح سينتقل للدوري السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد روبي فاولر، أسطورة ليفربول الإنجليزي، عن توقعاته بانتقال الدولي المصري محمد صلاح للدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد المفاوضات التي كانت بين اللاعب واتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

txt

شاهد أهداف الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وهيدرسفيلد

وترددت أنباء خلال الفترة القليلة الماضية عن دخول الهلال في مفاوضات مبدئية للحصول على خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تصريحات روبي فاولر

أوضح فاولر في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال"، أن محمد صلاح بعد اللاعب رقم واحد في العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيجعل انتقاله للسعودية أكثر قيمة، خاصة في البلد التي تعد مهد الإسلام.

وأشار إلى أنه سيكون متفاجئًا في حالة لم يكن للسعوديين رغبة قوية في التوقيع مع صلاح خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه سيكون سعيدًا في حالة قام محمد صلاح بإنهاء مسيرته في ليفربول، لكنه يرى أن الدولي المصري سينتقل للدوري السعودي، والذي يعد خيارًا أفضل لجميع الأطراف.

يذكر أن صلاح أصبح مطلوبًا في العديد من الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي على رأسهم الهلال واتحاد جدة.

مواد متعلقة

زيزو وكهربا على مقاعد بدلاء الفراعنة في ودية تنزانيا

عبد المنصف يدعم عواد ويشيد بمستوى حراس الزمالك

الجريدة الورقية