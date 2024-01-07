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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا الودية

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر مع  تنزانيا في مباراة ودية و التي تجمع بينهما بعد قليل، ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، على ستاد القاهرة الدولي.

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وكان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، كشف تشكيل الفراعنة لمباراة تنزانيا في كأس أمم أفريقيا.
 

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا:

حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبدالواحد.
في خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور.
في خط الهجوم: محمود حسن ترزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب تنزانيا من قبل في 6 مناسبات ، حيث نجح الفراعنة في الانتصار بجميع المنافسات، وسجل 18 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

ستكون المباراة بين مصر وتنزانيا عبر قناة أون تايم سبورتس1 الفضائية ويعلق على اللقاء المعلق المصري مؤمن حسن.

يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق بينما منتخب تنزانيا يتواجد في المجموعة السادسة من المسابقة القارية، بجانب المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتقام كأس أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا، توزع على 6 مجموعات بحيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدور التالي، بجانب أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.


بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا:

شاهد مباراة مصر وتنزانيا.............اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 

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