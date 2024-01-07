نائب محافظ البحيرة تقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بزيارة كنيسة السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان بكفر الدوار، لتقديم التهنئة للأب ناصر كرومل راعي الكنيسة ،ورئيس الدير وللإخوة الأقباط أبناء الطائفة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، يرافقها كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، واللواء عبد العزيز قطاطو - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وعدد من مديري المديريات والأجهزة التنفيذية والقيادات الأمنية والدينية والشعبية بالمحافظة.

كان فى استقبالها والوفد المرافق لها الأب أنطونيو أديب، رئيس دير سانت كاترين وعضو مجلس الرهبان والسيد چوزيف عبد الملاك، مسئول دار رعاية الأولاد وسور عفاف، رئيس دير الراهبات ومسئول دار الرعاية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددة على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن هذه المشاعر الطيبة دعمها ورسخ جذورها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى تشهد مصرنا تحت قيادته حالة من الحب والتآخي بين المصريين في شتى أنحاء الجمهورية، مؤكدة أننا دائماً فى خير وسلام وحب ومحبة تربطنا بالإضافة إلى حب الوطن الذى نموت كلنا من أجل ترابه وندافع عنه لا فرق بين مسلم ومسيحي، فكلنا دائماً شعب وصف واحد نضرب المثل بالوطنية والإنتماء والوقوف صفاً واحداً خلف قائدنا الحكيم.

ومن جانبه رحب الأب ناصر كرومل - راعي الكنيسة ورئيس الدير، بالدكتورة نهال بلبع، والوفد المرافق لها، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة واعتزازه بالروابط والمشاعر الأخوية والسماحة بين ابناء مصر الذين يجمعهم نسيج وطنى واحد، مؤكدًا أننا مسلمين ومسيحين، نعيش فى وطن واحد و ندعو لها دائما فى جميع صلواتنا بالأمن والاستقرار ومزيد من التنمية والازدهار.