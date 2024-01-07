رئيس قطاع الشئون الثقافية يزور مركز بحوث الطيران في كندا

زار الدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، مركز بحوث الطيران وعلوم الفضاء بالمجلس القومي للبحوث بمونتريال في كندا.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول تلك زيارة التي جاءت بدعوة من الدكتور حلمي عطية رئيس الباحثين بالمجلس القومي للبحوث والأستاذ المتفرغ بجامعة ماكجيل.

واستهدفت الزيارة الاستفادة من الخبرات الكندية المُتميزة وللاطلاع على الآليات المُتبعة بأحدث المراكز العلمية في كندا، بحضور الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي ومدير المكتب الثقافي في كندا.

شرح تفصيلي عن مركز بحوث الطيران

وأعرب رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، عن سعادته بزيارة هذا الصرح العلمي الرائد في مجال بحوث الطيران وعلوم الفضاء، والتي تساهم أبحاثه في تحقيق التقدم التكنولوجي في هذه المجالات الحيوية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تتماشى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في مارس 2023، والتي تتضمن ضمن محاورها تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بما يتوافق مع المعايير العالمية.



واستمع رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، إلى شرح تفصيلي من الدكتور مهندس مهاب مشرقي المدير العام لمركز بحوث الطيران وعلوم الفضاء، حول مهام المركز الرئيسية، والتي تتركز في إجراء البحوث التطبيقية، وتدريب الطلبة، وتقديم الاستشارات الفنية، بما يخدم احتياجات القطاع الصناعي في كندا وتلبية احتياجاته الأساسية.

واصطحبت الدكتورة نجلاء شكري الأستاذ بكلية الطب جامعة مونتريال، الدكتور شريف صالح في جولة ميدانية لمعامل البحوث التابعة للمركز؛ للتعرف على آليات البحث العلمي المُتطورة، والأهداف البحثية المُستحدثة والتعرف على طرق استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية المختلفة.

ورافق الدكتور شريف صالح أثناء زيارته، الدكتور أحمد صادق رئيس مجموعة تقنيات الآلية المتقدمة؛ للتعرف على أحدث المشروعات التي يعمل المركز على تنفيذها وتطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية بكندا.

وعلى هامش الزيارة التقى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بمجموعة من الطلاب المصريين الباحثين بمركز بحوث الطيران، وتبادل معهم الحديث حول تجاربهم العلمية والعملية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم العلمية، وتمثيل مصر خير تمثيل في المحافل الدولية.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور شريف صالح عن أن هذه الزيارة ستكون بداية حقيقية للتعاون المُثمر بين المجلس القومي للبحوث بمونتريال ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.