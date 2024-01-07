الجالية المصرية بكندا والسفير المصري في أوتاوا يحتفلون بعيد الميلاد بالكنيسة القبطية بمسيساجا

احتفلت الجالية المصرية بكندا في الكنيسة القبطية بمدينة مسيساجا الكندية، بعيد الميلاد المجيد، وسط حضور آلاف من أبناء الجالية والسفير المصري في أوتاوا.

وقدم أحمد حافظ، السفير المصري في أوتاوا، التهنئة للأنبا مينا أسقف مسيساجا وغرب كندا، والأب أنجليوس سعد راعي الكنيسة الأرثوذكسية، وشعب الكنيسة وجميع الآباء والكهنة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونقل السفير المصري في أوتاوا، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأقباط مصر في كندا، خلال احتفالهم بعيد الميلاد المجيد.

وحضر القداس النائب المصري الكندي، شريف سبعاوي، ونخبة من المسؤولين والبرلمانيين الكنديين، وممثلي مدينة ميسيساجا والشخصيات الكندية البارزة، كما حضر السفير أحمد حافظ الاحتفال في الكاتدرائية القبطية بتورنتو، مع نيافة الأنبا أرشيليدس

يذكر أن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد شاركت مساء أمس السبت، في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد ترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

وأعربت السفيرة سها جندي عن بالغ امتنانها للقيادة السياسية الحكيمة، مضيفة أن الشعب المصري يثبت كل يوم أنه شعب واحد ومتلاحم، يواجه الكثير من التحديات ولكنه دائمًا شعب واع وواثق من نفسه وواثق من وحدة نسيجه.

كما قدمت وزيرة الهجرة تهنئتها القلبية لقداسة البابا تواضروس ولجميع المسيحيين داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقالت: "إن هذه الاحتفالات تحمل البهجة معها، ويتعين علينا أن نتشاركها بمحبة وإخوة، وننتظرها كل عام ونؤكد ضرورة أن نتشارك في الفرح والحزن، آملة أن تشهد بلادنا الفرح والخير والبركات".

وتابعت الوزيرة قائلة: "نجدد العهد في كل مناسبة أن تكون مصر قبل كل شيء، وأن نتكاتف جميعا لرفعتها"، مشيرة إلى أن الله اختص هذا البلد بالأمن والأمان.