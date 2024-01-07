المرور يضبط 28 ألف محالفة مرورية على الطرق السريعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وضباط المديريات حملات مكبرة على محافظات الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

حملات مرورية

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (28500) مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله (عاملا - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق خرطوش وبسؤاله قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق بدائرة المركز فوجئ بقيام (3 مجهولين) باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على الدراجة ، ولدى مقاومتهم أطلق أحدهم عيارًا نارياً من فرد محلى فأحدث إصابته واستولوا على الدراجة.

و بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 عاطلين مقيمين بدائرة المركز "لأحدهم معلومات جنائية") .



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد محلى ، بندقية خرطوش عدد من الطلقات) ، وأرشدوا عن (الدراجة النارية المستولى عليها ، والدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة "بدون لوحات معدنية - ملك أحدهم ")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة فريقي كرة قدم

أصيب 4 لاعبين كرة قدم من دوري الدرجة الثالثة في مشاجرة بين فريقين بمقر نادي الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر، وسيطرت مباحث الجيزة على المشاجرة وألقت القبض على طرفيها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بمقر نادي الإعلاميين.

تفاصيل مشاجرة فريقي كرة قدم من دوري الدرجة الثالثة



انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر نشوب مشاجرة بين فريقي الإعلاميين والمعادي بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم مما أسفر عن سقوط 4 مصابين بكسور وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفي

ومن جانبه اصطحب الأمن الطرفين إلى ديوان قسم ثالث أكتوبر وتبادلا الاتهامات، وتحرر محضر أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

