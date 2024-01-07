خادم الحرمين وولي العهد السعودي يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس بيلاروسيا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالتين خطيتين من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، تتعلقان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الرسالتين تسلمهما وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، خلال استقباله اليوم الأحد وزير خارجية بيلاروسيا سيرجي ألينيك، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.