محافظ قنا يهنئ الطائفتين الإنجيلية والكاثولكية بعيد الميلاد

بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، باقة من الزهور مسحوبه بتهنئة إلى نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية كالتالي: "يسعدني ويشرفني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وأن تعود علي قداستكم هذه الأيام بموفور الصحة والعافية وعلي مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من الأمن والأمان والمحبة والسلام تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ".

وثمن المحافظ، دور الكنيسة الكاثوليكية المصرية ككنيسة وطنية تؤمن بأن حب وخدمة الوطن هو جزء من إيمانها ورسالتها، مشيرًا إلى أن احتفالنا سويا بعيد الميلاد المجيد يحمل رسالة للعالم أجمع تؤكد أن مصر قيادة سياسية وجيش وشرطة وشعب نسيج واحد، يقف صفا واحدًا للعمل على استعادة مصر ريادتها ومكانتها في المنطقة.

زيارة الكنيسة الإنجيلية

فى سياق ذي صلة، زار المحافظ، اليوم الأحد، الكنيسة الإنجيلية المشيخية بنجع حمادي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله راعي الكنيسة القس مجدى فؤاد عبد النور.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، واللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة والعقيد أشرف البغدادي المستشار العسكرى للمحافظة، والنائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا مدير عام منطقة قنا الازهرية ، أشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والامنية.

حيث أعرب محافظ قنا عن خالص تهنئته للقس اندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ومجدى فؤاد عبد النور راعي الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي ولرجال الدين المسيحى والأخوة المسيحين ، مؤكدا على روح المحبة والتسامح والود التى تربط أبناء مصر، فى كل المناسبات القومية والوطنية والدينية والتي تؤكد على أن شعب مصر نسيج واحد وأمه واحده نعيش ونحتفل سوياَ بأعيادنا الإسلامية والمسيحية.

ومن جانبه رحب القس مجدى فؤاد ، بمحافظ قنا والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة واعتزازه بالروابط والمشاعر الأخوية والسماحة بين ابناء مصر الذين يجمعهم نسيج وطنى واحد ، مؤكدًا أننا مسلمين ومسيحين ، نعيش فى وطن واحد و ندعو لها دائما فى جميع صلواتنا بالأمن والاستقرار ومزيد من التنمية والازدهار.