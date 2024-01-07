القبض على 290 تاجر مخدات خلال حملات موسعة بالمحافظات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكبرة على محافظات الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (261) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (290) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (139,959 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (31,750 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,374 كيلو جرام)كمية من مخدر الهيدرو وزنت (8,750 كيلو جرام)كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,965 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,775 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت ( 880 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (260 جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (250 جرام).عدد (1590) قرص مخدر.



وفي سياق منفصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله (عاملا - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق خرطوش وبسؤاله قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق بدائرة المركز فوجئ بقيام (3 مجهولين) باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على الدراجة ، ولدى مقاومتهم أطلق أحدهم عيارًا نارياً من فرد محلى فأحدث إصابته واستولوا على الدراجة.

و بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 عاطلين مقيمين بدائرة المركز "لأحدهم معلومات جنائية") .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد محلى ، بندقية خرطوش عدد من الطلقات) ، وأرشدوا عن (الدراجة النارية المستولى عليها ، والدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة "بدون لوحات معدنية - ملك أحدهم ") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.