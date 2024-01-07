حصاد صحة الشرقية: سحب 58 ألف عينة من مصادر المياه لضمان سلامتها

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، سحبت ٥٨٦٣٤ عينة مياه خلال عام ٢٠٢٣، سواء الخاصة بمياه الشرب أو مياه الصرف الصحي المعالج، حيث جاء منها ٥٥١٥٨ عينة من الشبكات، وعدد ٢٣٢٠ من الطرود، وعدد ٨١٥ عينة من وحدات الغسيل الكلوى، وعدد ٩٩ عينة من الصرف الصحي، وعدد ١٣٢ من الصرف الصناعي، و١٥١ عينة من المصارف، وعدد ٣٤١ من حمامات السباحة.

وأشار إلى قيام مُفتشي الإدارة بالمرور على «المدارس، والخزانات العامة والخاصة، والمنازل، ودورات المياه بدور العبادة، وحمامات السباحة، والأسواق العامة، وأماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء، والجبانات، ومقالب القمامة، والسلخانات، والمعسكرات، ومصانع تدوير المخلفات» للتأكد من إستيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن.

ولفت إلى أن ما تم المرور عليه بلغ ١٥٦٥٣٥ موقعا، كما تم فحص جميع الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التأكد من صحتها، وتحرير عدد ١٤٧ محضرا للمخالفات المضبوطة.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، والدكتور نشوى محمود مديرة إدارة صحة البيئة، وجميع المراقبين الصحيين والمشاركين في هذا العمل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.