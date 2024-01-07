تشريح جثمان عامل فقد حياته على يد بائع في عين شمس

أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بتشريح جثة عامل، لقى حتفه على يد بائع فول بعين شمس، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة عامل مصاب بجرح طعني بالظهر، يعمل على عربة فول، وانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة عامل مصاب بطعنة سكين في ظهره.

وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله في العمل بسبب خلافات بينهما، وبعد الفحص والتحريات تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وزميله بالعمل، بسبب مطالبة المجني عليه بغسل الأطباق، ونشبت بينهما مشاجرة على إثرها استل سكينًا وطعنه في صدره وأرداه قتيلًا ثم لاذ بالفرار.