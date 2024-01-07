وكيل تعليم الغربية يهنئ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قدم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التهنئة للأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث حضر قداس القيامة وقدم التهنئة لنيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بكنيسة ماري جرجس كما زار صباح اليوم نيافة الحبر الجليل الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوزكس.

وتقدم بخالص التهنئة لهم وللأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيا الله أن يعيده دائما على الإخوة المسيحين والمصريين جميعا بالخير والاستقرار والمحبة.

ورافق وكيل الوزارة في زيارته الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، والأستاذ عبدالفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، والأستاذ محمد فتوح مدير إدارة الأمن. والأستاذ فتوح شوشة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والأستاذة إيمان عبدالمعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وستبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط، مؤكدًا ضرورة توحيد الصف وتضافر كل الجهود لنصبح جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم التسامح والمحبة والإخاء التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور.