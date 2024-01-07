سيدة تسكب البنزين على جسدها بسبب خلافات زوجية

أشعلت سيدة النار فى جسدها بعد سكب البنزين بسبب خلافات مع زوجها مما تسبب فى إصابتها بمنطقة الوراق.

أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بوجود مصابة داخل منزل وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين قيام ربة منزل بسكب “الجاز” وأشعلت النار في جسدها، ونقلت للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال والد المصابة في محضر الشرطة، إن ابنته عانت من خلافات مع زوجها خلال الفترة الماضية، طردها من منزل الزوجية قبل عدة أشهر لم ينفق عليها أو أولاده خلالها، وعندما ذهبت إلى شقة الزوجية لأخذ بعض متعلقاتها منعها من الدخول ووبخها وأهانها.

وأضاف والد السيدة، أن ابنته مرت بحالة نفسية سيئة متأثرة بالخلافات مع زوجها، وفي يوم الواقعة، أحضرت نوعا من المواد المشتعلة وسكبته على جسدها، وأشعلت النيران في نفسها داخل الحمام، ما أصابها بحروق متفرقة بالجسم، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

ومن جهة أخرى أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بحبس سائق لاتهامه بالتخلص من تباع بسبب خلافات بينهما، في حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وكذلك صرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه إثر نشوب مشادة كلامية بين السائق والتباع على خلفية اعتقاد الأول بقيام التباع بسرقة كوريك السيارة، سدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل في حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة نافذة في الصدر.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، حيث نشبت بينه وبين التباع المجني عليه مشادة كلامية إثر اعتقاده قيام التباع بسرقة الكوريك الخاص بالسيارة، فسدد طعنة له أودت بحياته.