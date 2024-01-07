محافظ الفيوم يفتتح معرض "كساء الملابس الشتوي"

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، معرض "كساء الملابس الشتوي 2024" الذي أقامته جمعية صلاح الدين للتنمية، لتوفير وتوزيع ملابس شتاء جديدة على الأطفال والشباب من الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة، كهدية مقدمة من الجمعية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي بإسم المحافظة، والمحاسب محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين للتنمية، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة، وجبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد كبير من المواطنين والأسر المستحقة.

وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته للمشاركة في افتتاح معرض "كساء الملابس الشتوي 2024" الذي يُسهم في إدخال السرور والبهجة على قلوب الأطفال والشباب من الأسر الأولى بالرعاية، مثمناً الدور الخدمي الذي تقوم به جمعية صلاح الدين بالفيوم، ودعمها المستمر للفئات الأولى بالرعاية من خلال تبنيها وتنفيذها لمبادرات إنسانية فعالة تفيد المجتمع وترعى الفئات الأكثر إجتياجاً، لاسيما وأن الجمعية أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تخفيف الاعباء

وأكد محافظ الفيوم، أن معرض "كساء الملابس الشتوي 2024" لتوزيع ملابس جديدة بالمجان، يُعد مبادرة متميزة من القائمين على منظومة العمل بجمعية صلاح الدين، لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور والأسر البسيطة والأولي بالرعاية، ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية، لافتاً إلي أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية جنباً إلي جنب مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، للارتقاء بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، وتحقيق النفع العام لصالح المواطن والمجتمع الفيومي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين بالفيوم، أن معرض "كساء الملابس الشتوي 2024" يضم 13 ألف قطعة ملابس شتاء جديدة، سيتم تسليمها لعدد 1100 أسرة من الأسر الأولي بالرعاية والأكثر إحتياجاً، بمشاركة 22 جمعية أهلية بمختلف ربوع المحافظة، لافتاً إلي أن الحالات المستفيدة تم اختيارها من مختلف قري ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، والجمعيات الشريكة، وفق معايير وأسس محددة.

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