رئيس جامعة العريش يزور الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الميلاد

بعث الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا قزمان، أسقف شمال سيناء، وقيادات الكنائس بمحافظة شمال سيناء، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا على شعب مصر العظيم وأن يعيده علينا بالخير والسعادة .. وأتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التنمية والرخاء.



وجاء في نص البرقية " بالأصالة عن نفسي بالإنابة عن كافة منتسبي جامعة العريش، يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إلى قداستكم وجميع الإخوة الأقباط، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأن نُحقق معًا ما نصبوا إليه لبلدنا نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وأكد الدكتور حسن الدمرداش، على أهمية هذه المناسبة الدينية ودورها في تعزيز قيم التسامح والمحبة بين جميع أفراد المجتمع المصري.



وأعرب رئيس الجامعة، عن تمنياته بأن يحمل عيد الميلاد رسالة من السلام والمحبة للجميع من أجل تحقيق التقدم والازدهار لشعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطا وأن يبقي وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا للوحدة والأمن والأمان والسلام

