الجالية المصرية بالمجر تحتقل بعيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل ببودابست

قام رئيس رابطة الجالية المصرية بالمجر وأعضاء الهيئة الادارية بزيارة كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل ببودابست للتهنئة بعيد الميلاد المجيد نيابة عن الجالية.

وكان في استقبالهم القمص يوسف خليل راعي الكنيسة، وكان هذا ايضا بحضور السفير محمد الشناوي سفير جمهوريه مصر العربيه بالمجر وأعضاء السفاره المصريه و الشيخ احمد عبد العظيم موفد الازهر الشريف بالمجر و تواجد ايضا كوادر الجاليه المصريه امثال الاستاذ الدكتور السيد حسن و المهندس شمس الدين مؤسسي رابطه الجاليه المصريه و العديد من الرموز المصرية.

وقدم أعضاء الهيئة الاداريه للرابطة، خالص الشكر علي حفاوه الاستقبال، سائلين الله دوام المحبه و التلاحم بين كل المصرين.

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية «ميلاد المسيح»

يذكر أن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد شاركت مساء أمس السبت، في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد ترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

وأعربت السفيرة سها جندي عن بالغ امتنانها للقيادة السياسية الحكيمة، مضيفة أن الشعب المصري يثبت كل يوم أنه شعب واحد ومتلاحم، يواجه الكثير من التحديات ولكنه دائمًا شعب واع وواثق من نفسه وواثق من وحدة نسيجه.

كما قدمت وزيرة الهجرة تهنئتها القلبية لقداسة البابا تواضروس ولجميع المسيحيين داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقالت: "إن هذه الاحتفالات تحمل البهجة معها، ويتعين علينا أن نتشاركها بمحبة وإخوة، وننتظرها كل عام ونؤكد ضرورة أن نتشارك في الفرح والحزن، آملة أن تشهد بلادنا الفرح والخير والبركات".

وتابعت الوزيرة قائلة: "نجدد العهد في كل مناسبة أن تكون مصر قبل كل شيء، وأن نتكاتف جميعا لرفعتها"، مشيرة إلى أن الله اختص هذا البلد بالأمن والأمان.

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