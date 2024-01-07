المثلوثى يواصل برنامج تأهيلي على هامش مران الزمالك

بسبب الإصابة فى عضلة السمانه

واصل حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش مران اليوم الأحد، بسبب معاناته من إجهاد في عضلة السمانة.

وأدى المثلوثي مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل ملعب النادي وصالة الجيمانيزيوم بمقر الزمالك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له.

وفي نفس الوقت خاض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة بشكل منفرد تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال ضمن البرنامج الموضوع لتجهيزه بالشكل المناسب للفترة المقبلة.

وشارك يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بسبب معاناته من الإجهاد.

واطمأن الجهاز الطبي للزمالك على "أوباما" خلال المران، وبعدها شارك اللاعب بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وتم التركيز خلال هذه الفقرة على جوانب تأهيلية خاصة بالعضلات وتقويتها من خلال أداء تدريبات باستخدام الأدوات المخصصة، بالإضافة إلى فقرة تدريبات بالكرة.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال هذه الفقرة في ظل ارتباط الزمالك بخوض مباراة ودية غدا أمام كسكادا.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .