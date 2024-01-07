بسبب غسل الصحون.. التحقيق مع بائع فول قتل زميله

تباشرنيابة شرق القاهرة، التحقيق في إقدام بائع فول على قتل زميله في العمل، بسبب خلافات بينهما على غسل الأطباق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المجني عليه عامل يبلغ من العمر 23 عاما، كان يعمل مع المتهم على عربة فول، وخلال العمل، نشبت مشادة بينهما بسبب مطالبة المجني عليه المتهم بغسل الأطباق، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما، وقام المتهم بطعنه في صدره بسلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

* شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.