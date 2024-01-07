محافظ أسوان يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قدم اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور نائبة المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والسفير عبد الله عبد القادر القنصل السودانى بأسوان، والقيادات الأمنية والعسكرية والجامعية والسياسية والحزبية والنقابية والتنفيذية، فضلاً عن قيادات الأوقاف والأزهر الشريف.

وكان فى إستقبالهم بكاتدرائية الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى مطران أسوان وقساوسة وكهنة الكاتدرائية للأقباط الأرثوذكس، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ لحرصه على تقديم التهانى بهذه المناسبة، وخلال جولته الميدانية على الكنائس.

وأعرب محافظ أسوان، عن خالص تهانيه القلبية للإخوة المسيحيين ، أبناء الوطن، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ناقلاً إليهم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، وأشار محافظ أسوان إلى أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة، لا فرق فى ذلك بين مسلم ومسيحى، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد، مؤكداً على أن احتفالات العام الميلادي الجديد تأتي هذا العام بالتزامن مع فترة رئاسية جديدة شهدت تلاحم المصريين وإقبالهم الكثيف على صناديق الإقتراع خلال الأنتخابات الرئاسية ، مما أظهر للعالم أجمع بأن المصريين سيظلون دائماً وأبداً نسيجاً واحداً مترابطاً على مر العصور ، مهما كانت التحديات والصعاب.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأن هذه المناسبة العزيزة فرصة لتجديد أواصر الروابط بين الجميع وسط مشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين أبناء المجتمع الأسوانى بكافة فئاته وأطيافه وهيئاته ، داعياً الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن ، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا الحبيبة في خير وسلام ،مع إستكمال مسيرة البناء والعمران من خلال إنجازات حقيقية شهدتها مختلف ربوع محافظة أسوان وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر والمحاور والكبارى والطرق وإحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل وتحديث السيرفيس وغيرها ، لافتًا إلى أن تكاتف الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني يدل على قوة وتحدي هذا الشعب العظيم تحت قيادة سياسية حكيمة وواعية، وعقب ذلك توجه أشرف عطية لتهنئة طائفة الأقباط الكاثوليك حيث كان فى إستقباله راعى الكنيسة الأب أنطونيوس ذكرى والقساوسة والكهنة ، ثم قام عطية بتقديم التهانى لمجلس قساوسة الكنيسة الإنجيلية بعباس فريد .