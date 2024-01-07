توفير 111 ماكينة غسيل كلوي جديدة بمستشفيلت الدقهلية

أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على إنجازات إدارة الكلى و مؤشرات أداء ادارة الكلى ووحدات الكلي بالدقهلية . مؤكدا على بذل المزيد من الجهد لصالح مرضى الكلى وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم تحت إشراف الدكتور احمد البيلي مدير ادارة الكلي بالمديرية و الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بالدقهلية .

وكشف الدكتور أحمد البيلى مديرادارة الكلي بالدقهلية أنه تم خلال2023 إجراء 450 ألف جلسة غسيل كلوي لـ 3000 مريض غسيل كلوي مزمن بالإضافة إلى التوسع في توفير خدمة غسيل الطواريء بالعناية المركزة وذلك بمستشفيات طلخا وصدر المنصورة وحميات المنصورة.

وأضاف البيلى أنه خلال العام الماضى جرى توفير عدد 111 ماكينة غسيل كلوي جديدة تم استغلال 80 ماكينة منهم لاحلال وتجديد الماكينات القديمة وعدد 31 ماكينة توسعات علاوة على توفير عدد 4 محطات معالجة مياة جديدة لوحدات شربين ومنية النصر و ميت سلسيل و السنبلاوين.

كما أشار أن عملية التوسعات تضمنت أيضاً تطوير وحدات الكلي بالسنبلاوين و ميتسلسيل و واتميدة و المنزلة و احمدية ابوالفتوح. وافتتاح عناية متوسطة متخصصة في التعامل مع حالات الكلي بمستشفي المنزلة. إلى جانب انشاء وحدة غسيل كلوي للاطفال بمستشفي منية النصر المركزي.

ولفت مدير إدارة الكلى أن سلسلة إنجازات الإدارة خلال العام الماضى اشتملت إلى جانب ماسبق توفير خدمة الغسيل البريتوني بالسنبلاوين ومنية النصر.وتوفير خدمة تركيب القساطر المستديمة بوحدات منية النصر والسنبلاوين و تمي الامديد والجمالية. وتوفير خدمة فصل البلازما بمستشفي شربين المركزي. ألى جانب التوسع في توفير خدمة غسيل الطواريء بالعناية المركزة بمستشفيات طلخا المركزي وصدر المنصورة وحميات المنصورة.

وتجهيز عدد 8 عيادات كلي للكشف المبكر وعلاج امراض الكلي في اطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الامراض المزمنة.

كما قامت الإدارة بتنظيم مؤتمر دولي للكلي معتمد من الجمعية العالمية لامراض الكلي باسم وحدات الكلي بالدقهلية.إلى جانب تنظيم عشرات الدورات التدريبية لكافة العاملين بوحدات الكلي من اطباء وتمريض وفنيين صيانة وصيادلة واداريين وذلك بالتعاون مع ادارة التدريب وقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة و الجمعية العالمية لامراض الكلي.