فعاليات فنية وأمسيات أدبية ضمن أنشطة فرع ثقافة الفيوم

ينظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة بالعام الجديد.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك تشهد مكتبة مطرطارس احتفالية ثقافية فنية غدا الاثنين الموافق 8 يناير، تتضمن محاضرة بعنوان "مصر أرض الأنبياء" بالتعاون مع أوقاف الفيوم، يلقيها الشيخ أسامة عيد شعبان، إلى جانب ورش فنية حول مظاهر الاحتفال بالعام الجديد، وذلك في تمام الحادية عشر صباحا.

في اليوم ذاته، تشهد مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "رحلة العائلة المقدسة" بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالفيوم، يلقيها الشيخ عبد الغني محمد، وذلك في تمام العاشرة صباحا.

الأربعاء.. محاضرة بعنوان "حق الفتيات الريفيات في التعليم" بفرع ثقافة الفيوم

من جانب آخر، تعقد مكتبة الشواشنة الأربعاء 10 يناير محاضرة بعنوان "حق الفتيات الريفيات في التعليم"، بالوحدة الصحية بالشواشنة، تشارك بها الرائدة الريفية كوكب علي حول حق الفتيات الريفيات في التعليم، في الحادية عشرة صباحا، ويعقد نادي أدب اطسا أمسية أدبية فى ذكرى الشاعر صالح على جاد، مساء الخميس المقبل 11 يناير بنقابة المعلمين بإطسا، يشارك بها القاص عويس معوض رئيس نادي الأدب، والأدباء عصام الزهيري وأحمد عبد القوي، ويديرها القاص عيد رمضان كامل، وذلك في تمام السادسة مساء.

تقام الفعاليات تحت إشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن أجندة فعاليات حافلة لقصور الثقافة هذا الأسبوع.

وفي سياق متصل شهد المسرح المكشوف بمكتبة الطفل والشباب بطامية، فعاليات الحفل الفني الذي نظمه فرع ثقافة الفيوم، احتفالا بالعام الميلادي الجديد، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الذي يتم تنفيذه تحت رعاية وزارة الثقافة، قدم الحفل عواد الهنداوي رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة طامية التعليمية، وتنوعت فعالياته واستهلت بكلمة العقيد الدكتور محمد عمر مهنئا الشعب المصري بالعام الجديد، كما تناول في حديثه الأوضاع الفلسطينية، مشيرا إلى دور الدولة الواضح تجاه القضية الفلسطينية والمساعدات التي قدمتها عبر معبر رفح، وأكد في ختام حديثه ضرورة التكاتف والتضامن مع الأشقاء العرب، من أجل رفع الحصار ووقف نزيف الدم المستمر للأبرياء من الأطفال والمدنيين، ثم توالت الفقرات الفنية، وقدم فريق المواهب مجموعة من الفقرات الاستعراضية على نغمات أغنية "وين الشعب العربي" و"مصر يا أم الدنيا"، تلاها فقرة إلقاء شعر قدم خلالها الشاعر أحمد جمال قصيدة بعنوان "هنا القاهرة"، وقدمت الطفلة الموهوبة ساندي، قصيدة أخرى بعنوان "فلسطين في القلب" وسط تفاعل كبير من الحضور.