محافظ شمال سيناء يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، في حضور اللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء والقيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

جاء هذا خلال زيارة المحافظ الى مطرانية شمال سيناء في ضاحية السلام بالعريش لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث كان فى استقباله الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي.

وقدم المحافظ التهنئة الى الإخوة الأقباط في محافظة شمال سيناء علي وجه الخصوص وفي مختلف المحافظات المصرية على وجه العموم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه.

أعلن المحافظ عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى في مختلف مدن محافظة شمال سيناء بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف المحافظ أن هناك لقاءات متواصلة مع الإخوة الأقباط، موجهًا الشكر للأنبا قزمان على تواجده في جميع المناسبات، متمنيا أن يعم الخير علي مصر وعلى سيناء وأن تظل راية مصر مرفوعة وخفاقة.

بدوره وجه الانبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية الشكر الي المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على التهنئة بعيد الميلاد المجيد، لافتا الي أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحضان على المحبة والسلام، موجهًا التحية والشكر الي فخامة السيد رئيس الجمهورية، شاكرا الله على تحقيق أمنية الشعب المصري بتواجد الرئيس السيسي معنا في تلك الظروف الغير مسبوقة في العالم كله، مشيدا بقيادة الرئيس الحكيمة لسفينة الوطن.

بدوره قدم الشيخ محمود مرزوق، مدير عام الأوقاف، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد نيابة عن أئمة المساجد في كافة ربوع المحافظة، مشيرًا الى أن عيد الميلاد المجيد يؤكد على وحدة الشعب المصري وترابطه وتماسكه، ويتجدد معه الأمل والمحبة كل عام.