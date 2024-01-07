أستاذة علوم سياسية تكشف الملفات المطروحة خلال جولة وزير الخارجية الأمريكي بالشرق الأوسط

قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن زيارة وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى منطقة الشرق الاوسط تشمل عدة دول منها تركيا، واليونان، والاردن، وقطر، والامارات، والسعودية ومصر، وإسرائيل، والضفة الغربية تعد الرابعة منذ هجوم حركة "حماس "على إسرائيل في 7 أكتوبر٢٠٢٣م.

وأضافت بكر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن واشنطن أعطت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كل ما يحتاجه من وقت، ودعم لوجستي وعسكري، ومساهمة في إدارة المعركة، وحماية بالأساطيل البحرية، وإسناد دبلوماسي غير مسبوق في الأمم المتحدة، وتجييش دول أوروبية وراء الموقف الإسرائيلي، إلا أن نتنياهو لم ينجح في تحقيق الأهداف التي كان مقدرًا فشلها منذ البداية سواء فيما يتعلق بالإفراج العسكري عن الرهائن أو القضاء على حركة المقاومة بقطاع غزة بل وامتد الصراع ليهدد أمن البحر الاحمر بهجمات الحوثيين علي السفن في الممرات المائية.

الموضوعات الرئيسية خلال زيارة بلينكن

وذكرت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، من أهم الموضوعات الرئيسية التي سيناقشها بلينكن محاولة وقف الصراع، بما في ذلك "الخطوات المحددة التي يمكن للأطراف اتخاذها، وكيف يمكنهم استخدام نفوذهم مع الآخرين في المنطقة لتجنب التصعيد واستمرار المساعدات الانسانية لغزة وتحرير الرهائن الاسرائيلين واتخاذ خطوات لردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر كما سيكون هناك أيضًا نقاش حول منع اندلاع صراع إقليمى بالشرق الأوسط وخفض التوتر وطرح رؤية لما بعد حرب غزة.

إبادة الشعب الفلسطيني

وأوضحت، الرأي العام العالمي يأخذ منحي مناهض للممارسات الاسرائلية التي ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة بل وايضًا محكمة العدل الدولية بلاهاي ستعقد جلسات استماع في الفترة من 11 إلى 12 يناير الجاري بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة لاسيما أن المذابح الإسرائيلية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة تم تصويرها وتوثيقها من قبل أطراف عديدة وشاهد العالم أجمع.