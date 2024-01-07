نتنياهو يوجه رسالة خطيرة لحماس وحزب الله
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جيش بلاده لن يتوقف عن العمليات العسكرية في غزة، حتى ينتصر وحتى يحقق أهدافه.
وقال نتنياهو، اليوم الأحد: "أقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا على حد سواء، لدي رسالة واضحة لأعدائنا: ما حدث في 7 أكتوبر لن يحدث مرة أخرى".
ووجه نتنياهو تهديدات لحزب الله: "لقد تعلمت حماس في الأشهر الأخيرة، اقترح أن يتعلم حزب الله مما حدث".
وأضاف نتنياهو: "سنستمر بالحرب حتى نحقق النصر الحاسم أقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا أيضا. لن نوقف الحرب حتى نكمل جميع الأهداف".
تأتي تصريحات نتيناهو، بينما قُتل الأحد 8 فلسطينيين بينهم 7 في قصف من طائرة مسيّرة على جنين خلال عملية للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر فلسطينية، بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل إحدى عناصرها جراء تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية.