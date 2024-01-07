كيفية جدولة منشور على Instagram

يمكن أن توفر جدولة منشوراتك على Instagram توفيرًا كبيرًا للوقت وتساعدك على البقاء متسقًا مع المحتوى الخاص بك. فيما يلي طريقتان للقيام بذلك:

1. استخدام أداة Instagram الأصلية (متوفرة لكل من المنشورات والمقاطع، ولكن ليس للقصص):

افتح تطبيق Instagram واضغط على أيقونة "+" لإنشاء منشور أو بكرة.

حدد الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد مشاركته وقم بتحريره كالمعتاد.

بمجرد أن تصبح راضيًا عن التعديل، انقر فوق "التالي".

في شاشة "المشاركة"، قم بتبديل المفتاح الموجود بجوار "جدولة هذا المنشور".

حدد التاريخ والوقت الذي تريد نشر منشورك فيه. يمكنك جدولة المنشورات لمدة تصل إلى 75 يومًا مقدمًا.

اضغط على "الجدول الزمني" للتأكيد.

2. استخدام تطبيق جهة خارجية (المزيد من الميزات وخيارات الجدولة):

اختر تطبيق جدولة حسن السمعة مثل Later أو Hootsuite أو Planoly.

قم بربط حسابك على Instagram بالتطبيق.

قم بتحميل صورتك أو مقطع الفيديو الخاص بك وقم بتحريره داخل التطبيق.

قم بجدولة المنشور بالتاريخ والوقت الذي تريده.

توفر بعض التطبيقات ميزات إضافية مثل معاينة المنشور واقتراحات الهاشتاج والتحليلات.



نصائح إضافية لجدولة منشورات Instagram



خطط للمحتوى الخاص بك مسبقًا: حدد ما تريد نشره وأنشئ التسميات التوضيحية الخاصة بك مسبقًا حتى لا تتدافع في اللحظة الأخيرة.

استخدم أسلوبًا مرئيًا متسقًا: سيساعد ذلك على إبراز علامتك التجارية ويمكن لمتابعيك التعرف عليها بسهولة.

تفاعل مع جمهورك: قم بالرد على التعليقات والرسائل، وشارك في المحادثات لبناء المجتمع.

لا تبالغ في الجدول الزمني: من المهم النشر بانتظام، ولكن تأكد من أنك لا تمطر متابعيك بالمحتوى.

قم بتحليل نتائجك: تتبع أداء منشورك وشاهد ما يلقى صدى لدى جمهورك.