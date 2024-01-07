افتتاح مسجد "القاضى" بقرية الجواهين بجرجا بعد إعادة تجديده

تم افتتاح مسجد الشيخ أبوالمجد القاضى بقرية الجواهين مركز جرجا،،بعد إعادة انتهاء عملية إحلال وتجديد للمسجد،، بحضور د. محمد حسنى _ وكيل وزارة الأوقاف،، وقيادات مديرية الأوقاف و القيادات الشعبية والتنفيذية بجرجا وأهالي القرية .

و ألقي خطبة الجمعة فضيلة الشيخ / محمد حسنى _ وكيل وزارة الأوقاف،، تناولت فضل بناء وتعمير المساجد،، والأجر والثواب في إعمار بيوت الله،، سواء بالتبرع المادي أو بإقامة الصلوات وتلاوة القرآن والدروس الدينية،وأهمية الحفاظ على ما تم انجازه.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على جهود الوزارة فى عمليات إحلال وتجديد وفرش المساجد،، والتيسير فى اجراءات الضم للتوسع فى عدد المساجد التابعة للوزارة بمختلف نطاق قري ومدن ومراكز المحافظة ،،

و في كلمته أشاد الشيخ / محمد تمام _ مدير إدارة أوقاف جرجا ، بدور الأهالي فى المساهمة بالجهود الذاتية لتعمير بيوت الله ، و بتكلفة قاربت اثنين مليون ونصف تم إعادة إحلال وتجديد كامل لمسجد الشيخ ابوالمجد القاضى بالجواهين ،، علي مساحة حوالي مائتي خمسة وسبعين متر.

شارك بالحضور النائب/ ياسر نصر،، والنائب عبدالحكيم العش،،و القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي قريةالجواهين والقري المجاورة.