أسيوط تقلص مدة فصل التيار الكهربائي من ساعتين إلى ساعة واحدة فقط

بدأت شركة كهرباء مصر الوسطى تطبيق مواعيد جديدة لتقليل الأحمال الكهربائية في محافظة أسيوط. وفقًا للقرار الذي صدر، ستقلص مدة فصل التيار الكهربائي من ساعتين إلى ساعة واحدة فقط، وذلك بتناوب بين الساعة 11 صباحًا والخامسة بعد العصر. بين كافة المناطق في المحافظة ويأتي هذا القرار في إطار جهود الشركة لتحفيز الاستخدام الفعّال للطاقة ولتقليل حدة الانقطاعات في التيار الكهربائي. يعكس هذا القرار التزام الشركة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين ودعم استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة.

تطبيق المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال الكهربائية في محافظة أسيوط، من قبل شركة كهرباء مصر الوسطى، يأتي في إطار السعي لتقليل مدة انقطاع التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والأعمال التجارية. يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين الطلب والعرض على الكهرباء خلال الفترات الزمنية ذات الاستهلاك العالي، حيث ستقلل هذه الخطوة من حدوث انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي خلال فترات الذروة.

ستبدأ هذه المواعيد الجديدة بالعمل اعتبارًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وتنتهي في الساعة الخامسة بعد العصر، حيث سيتم تناوب قطع الكهرباء بين مختلف المناطق، وبمدة لا تتجاوز الساعة واحدة في كل منطقة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل الضغط عليها خلال الفترات الزمنية ذات الاستهلاك العالي.