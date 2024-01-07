تعرف علي إنجازات مركز ومدينة الزقازيق خلال 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

حيث شهد مركز ومدينة الزقازيق عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الانارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

وخلال عام 2023 م تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومنها:

· توريد وتركيب كاميرات مراقبة بديوان عام المركز بتكلفة 1500000 جنيه.

· توريد وتركيب طفايات حريق بتكلفة 470250 جنيه.

· إنشاء نفق مشاة أسفل السكة الحديد قرية الطاهرة ، بتكلفة 11844000 جنيه.

· تنفيذ أعمال رصف وتطوير بالشوارع الداخلية بتكلفة 9992000 جنيه بمنطقة فلل الجامعة والكونت شديد.

· تركيب بلاط انترلوك بتكلفة 20000 جنيه بمنطقة كفر محمد حسين ، ومنشية السادات.

· كما جاري تطوير مدخل ومدينة الزقازيق إتجاه أبو حماد بتكلفة 4908772 جنيه.

· وجاري رفع كفاءة مجلس المدينة بتكلفة 150000 جنيه.

ولإعادة الإنضباط بالشوارع، تم تحرير 176 محضر إشغال طريق ، وكذلك تم تنفيذ إزالة 78 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالموجة 21 ، فضلاً عن رفع تراكمات القمامة بإجمالي 180000 طن للحفاظ على بيئه صحية وآمنة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أبو كبير خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

حيث شهد مركز ومدينة أبو كبير خلال عام 2023م تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الانارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

فقامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مبني مخازن بمجلس مدينة أبوكبير بتكلفة ۱۸۷۱۲۳ جنيه وتجميل شارع عبد العزيز علي بتكلفة 787054 جنيه.

وفي سياق متصل، جاري تنفيذ عدد من المشروعات بمركز ومدينة أبو كبير ومنها:

· تطوير شارع عسكر وسوق الليمون وكفر النجدي وتفريعاتهم بتركيب بلاط الإنتر لوك بنسبة تنفيذ 90% و بتكلفة ٣١٧٥٠٠٠ جنيه.

· رصف شارع صبري شريف وحمزة والنادي وبنك مصر وتفريعاتهم بنسبة تنفيذ 60 % و بتكلفة ٥١٦٩٠٠٢ جنيه.

· رصف شارع ماكينة الطحين وخليج الصفطية وابوعوض وامتداد السوالم وتفريعاتهم بنسبة تنفيذ 50 % و بتكلفة ٥٢٥٥٤٦٥ جنيه.

· رصف شارع السلام وحليم وبورسعيد والمدارس ومحمدعبده وعمر بن الخطاب وتفريعاتهم بنسبة تنفيذ 50 % و بتكلفة ٥٣٩٢٠٦٠ جنيه.

· استكمال انشاء مبني المخازن بمجلس مدينة ابوكبير بنسبة تنفيذ 25 % وبتكلفة 1979٦90 جنيه .

ولإعادة الإنضباط بالشوارع والحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمركز والوحدات المحلية التابعة له ..

قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير خلال عام 2023م بتنفيذ حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة علي حرم الطرق الرئيسية ، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٣١٠ محضراً بواقع ١٥٦ حملة لرفع الإشغالات وتم رفع ٣٥٠٠٠حاله إشغال طريق ورفع ٢٥٢٠٠ طن قمامة ومخلفات من الشوارع حفاظاً على سلامة صحه المواطنين ، فضلاً عن رصف ٥٢٠٠ كم من الشوارع والطرق الداخليه وتركيب بلاط انترلوك بواقع ١١٢٠٠ متر مسطح لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.