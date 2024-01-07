مصر في أمم أفريقيا.. إنجازات وأرقام وريادة للقارة السمراء

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة 34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تشهد مشاركة منتخب مصر للمرة 27 لتؤكد سيطرة الفراعنة على عرش القارة الافريقية بالارقام والانجازات التي منحت مصر الريادة داخل القارة السمراء.

منتخب مصر.. إنجازات وأرقام وريادة للقارة السمراء

ويمتلك منتخب مصر لكرة القدم سجلا حافلا من الانجازات والأرقام في كأس أمم أفريقيا حيث يعد المنتخب المصري الأكثر مشاركة في البطولة برصيد 26 مشاركة حقق خلالها الفوز باللقب 7 مرات واحتل وصافة البطولة 3 مرات .

وكان منتخب مصر صاحب الريادة الافريقية حيث حقق لقب مأس أمم أفريقيا في نسختها الأولى والتي أقيمت في السودان عام 1957 قبل التتويج باللقب الثاني على التوالي في النسخة الثانية التي اقيمت في القاهرة عام 1959 .

ويغيب الفراعنة عن منصات التتويج حتى تحقيق اللقب الثالث في نسخة عام 1986، والتي اقيمت في القاهرة أيضًا، قبل حصد اللقب الرابع في نسخة عام 1998 ببوركينا فاسو.

وتمر الكرة المصرية بحالة من عدم الاستقرار قبل العودة للسيطرة على بطولة افريقيا بداية من نسخة عام 2006 بالقاهرة و2008 التي اقيمت في غانا وأخيرا 2010 التي اقيمت في انجولا ليحقق الفراعنة إنجازا لم غير مسبوق.

وشهد منتخب مصر تراجعا كبيرا بعد هذا الإنجاز حيث غابت مصر عن البطولة المفضلة ولم تتأهل للنهائيات بداية من عام 2012 ونسخة 2015 قبل العودة مجددا في نسخة عام 2017 وتصل للمباراة النهائية وتخسر النهائي أمام الكاميرون وتحتل الوصافة.

وتتصدر مصر قائمة الدول الأكثر تنظيما للبطولة حيث نظمت كأس إفريقيا 5 مرات أحرزت اللقب 3 مرات منهم.

كما يعد منتخب مصر الأكثر تتويجا في قارة إفريقيا، برصيد 7 ألقاب لبطولة كأس أمم إفريقيا كان أخرها في نسخة عام 2010 ببوركينا فاسو.

مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا

وتاريخيا خاض منتخب مصر المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 10 مرات من قبل حقق اللقب في 7 منها واحتل الوصافة في 3 نسخ من البطولة.

ويسعى منتخب مصر بقيادة الفرعون محمد صلاح ورفاقه خلال مشاركته في النسخة 34 لحصد اللقب الثامن واستعادة العرش الإفريقي للتأكيد على ريادة مصر المستمرة للقارة السمراء .