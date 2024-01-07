عبير صبري تشعل الأجواء في دبي بالتايجر للافت

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة اثناء تواجدها في دبي وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بالإنستجرام.

عبير صبري

وبدت عبير صبري بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جمبسوت تايجر وعليه جاكيت قصير ويتوسطه حزام عريض حول خصرها، فيما انتعلت بوت طويل مسطح وصل لحدود الركبة.

عبير صبري

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها على طريقة الويفي الواسع ووضعت لمسات هادئة من المكياج المتناغم مع لون بشرتها الخمرية والكحل والماسكرا السوداء لتبرز جمال عينيها ولون البينك في الشفاه.

عبير صبري

عبير صبري

عبير صبري (14 مارس 1971 -)، ممثلة ومقدمة برامج مصرية

عبير صبري

عن حياتها

درست الحقوق في جامعة عين شمس لكنها لم تمارس المحاماة لم تدخل مجال الفن إلا بعد وفاة والدها، وعندما علمت والدتها بذلك طردتها من المنزل لمدة عام كامل لكنها أقتنعت ى حقا بدايتها كانت في تقديم البرامج حينها وقع عليها اختيار المخرج «علي عبد الخالق» عندما كانت تقدم برنامج السينما والصيف انطلاقتها في التمثيل كانت من خلال السينما في فيلم «الناجون من النار» من إخراج «علي عبد الخالق» مع «عمرو عبد الجليل» و «طارق لطفي» سنة 1994،

عبير صبري

الإعتزال والعودة

عام 2002 أعلنت اعتزالها المؤقت وارتدائها الحجاب بسبب زواجها الأول، واتجهت وقتها لتقديم البرامج حيث وقعت عقداً مع قناة «اقرأ» الفضائية لتقديم برنامج ديني في رمضان، وبقيت على قرارها لمدة ثلاث سنوات ولكنها عادت بعدها عن قرراها بعد انفصالها عن زوجها وكان أول أعمالها بعد نزع الحجاب فيلم أيام الخادمة أحلام عام 2005 تزوجت من المحامي الفلسطيني «أيمن البياع»، أستاذ القانون الدولي، في القنصلية المصرية بدبي".