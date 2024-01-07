محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" المسيحية فرحتهم بالعيد ويوزع عليهم الهدايا

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أطفال جمعية "بيت الرحمة" المسيحية فرحتهم بعيد الميلاد المجيد، وقدم لهم الهدايا العينية، ومبلغ مالي كعيدية، وكسوة العيد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيد الميلاد المجيد.

رافق المحافظ اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد شريف عبيد رئيس فرع المخابرات العامة، والعميد عمرو أبو سحلي وكيل فرع الأمن الوطني بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.