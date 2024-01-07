ضبط 119 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ضبط 119 مخالفة تموينية متنوعة ، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية.

ومنع الممارسات الإحتكارية ، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية، وأكد المحافظ ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين ، والجهات المعنية ، لتحقيق الإنضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات) ، و59 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، (عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية)، بالإضافة ، إلي مخالفة في مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.