محافظ الغربية يزور المطرانية والكنيسة الإنجيلية بطنطا

قدم الأستاذ الدكتورفي طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء محمد عمار مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك من خلال زيارة إلى مطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية، ووزع خلالها هدايا الرئيس لجميع الأطفال الحاضرين.

وأكد محافظ الغربية أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وزار محافظ الغربية مطرانية طنطا، حيث كان في استقباله، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي، النائبة ميرفت ألكسان عضو مجلس النواب، والنائبة إيريني ثابت عضو مجلس الشيوخ.

وقام محافظ الغربية بتوزيع هدايا الرئيس إلى الأطفال داخل الكنيسة ،وأشار المحافظ إن هدية الرئيس للأطفال هي تعبير عن الحالة الرائعة التي نعيشها في مصر من الترابط والتماسك، وإلى حرص فخامة الرئيس على مشاركة أخواتنا الأقباط كافة مناسبتهم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس الملهم عبدالفتاح السيسي. ومن جانبه وجه الأنبا بولا الشكر والتقدير للرئيس والذي يعطينا دائما دروس في الوطنية والحب والانتماء الذي يجمع بين جميع طوائف الشعب المصري، وهو ما يظهر جليا في حرصه على تقديم الهدايا للأطفال في كل ربوع مصر.

كما حرص المحافظ على تقديم التهنئة للكنيسة الإنجيلية، حيث كان في استقباله القس منسى ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية بطنطا والقس نشأت وطسن وعدد أبناء الطائفة الإنجيلية، ووجه القس منسى التحية والتهنئة والشكر والتقدير لفخامة الرئيس السيسي على هداياه للأطفال في يوم عيدهم، في لمسة جميلة مليئة بالحب والمشاركة وهو ما تعودنا عليه دائما من سيادته.