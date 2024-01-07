إطلاق أكاديمية أوميجا التعليمية الرقمية في ليبيا

أطلقت بوابة أوميجا لتقنية المعلومات أكاديمية أوميجا التعليمية في ليبيا بالتعاون مع شركاء عمل في الدولة الشقيقة لهم الخبرة الكبيرة والعلاقات القوية والمتعددة للقيام بتقديم المنتجات والحلول المدمجة وفقا لآخر ما توصلت اليه تكنولوجيا المعلومات العالمية.

أكاديمية أوميجا التعليمية في ليبيا تساهم في تطوير التعليم التقليدي والتلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات وتطوير الفكر الانساني وتجمع كل الأشكال الرقمية للتعليم والتعلم، حيث تستخدم أحدث الطرق في مجالات التعليم والنشر والترفيه بالاعتماد على شبكة الانترنت والحوسبة السحابية والحواسيب ووسائطها التخزينية وشبكاتها.

أكد الدكتور أشرف عطية رئيس مجلس إدارة أوميجا أنه تم اطلاق المرحلة الأولى بتقديم المناهج التعليمية للمرحلة الأساسية والتي تشمل الصف الأول الى التاسع إضافة الى المرحلة الثانوية بشكل سهل وبسيط وفقا للمناهج التعليمية المقررة في ليبيا ويتم البث المباشر لجميع تلك المقررات والمحتوى وتتمتع المنصة التعليمية لأكاديمية أوميجا بالسرعة والكفاءة والتكاملية مدعومة بنظام أمني ليحقق الثبات وكفاءة العمل والتشغيل والاستمرارية دون انقطاع.

أضاف عطية أن أكاديمية أوميجا التعليمية توفر في ليبيا سبل الإرشاد والتوجيه من متخصصين وتنظيم الاختبارات وكذلك إدارة المصادر والعمليات وتقويمها من خلال محتوى رقمي متعدد الوسائط "نصوص مكتوبة وكتب وملازم وملخصات بالصوت والصورة ومؤثرات صوتية ورسومات وصور ثابتة أو متحركة وفيديوهات وبث مباشر بحيث تتكامل هذه الوسائط مع بعضها البعض لتحقيق الأهداف التعليمية المحددة حيث توفر عددا من الخدمات التي لاحصر لها و المهام ذات العلاقة بعملية إدارة التعليم و التعلم.

أشارعطية إلى أن أكاديمية أوميجا بليبيا تقدم تلك الخدمات بأقل تكلفة مقارنة بالتعليم التقليدي كما يساعد المتعلم على اكتساب معارفه بنفسه ليحقق التفاعلية في عملية التعليم "تفاعل المتعلم مع المعلم مع المحتوى مع الزملاء مع الاكاديمية مع البرامج والتطبيقات وأيضا متابعة ولي الأمر" وخدمات الاكاديمية متوفرة على مدار الساعة و إمكانية الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان .

وأوضح عطية أن أكاديمية أوميجا التعليمية تتميز بتقديم التعليم الإلكتروني المتزامن "Synchrones e-Learning" وهو التعليم على الهواء أو البث المباشر لبعض المراجعات والتي تحتاج إلى وجود المتعلمين في نفس الوقت أمام أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية لإجراء النقاش والمحادثة بين المتعلمين أنفسهم وبينهم وبين المعلم ويتم هذا النقاش بواسطة مختلف أدوات التعليم الإلكتروني وهي التابلت والهواتف الذكية والفصول الافتراضية والمؤتمرات عبر الفيديو والصوت وغرف الدردشة والايميل وتشات بوت مستخدمين الذكاء الاصطناعي في ظل وجود بنك للأسئلة والأجوبة ونماذج الاختبارات ضخم ليساعد الطلاب على الاستيعاب الجيد للمناهج والتدريب على الاختبارات وتحقيق أعلى درجات التفوق.

قال عطية إن ولي الأمر له الصلاحيات الكاملة للتعرف على أداء أبناؤه المشتركين في المنصة والتواصل مع الهيئة التعليمية للأكاديمية، مشيرا إلى أن اوميجا تستهدف التواجد في مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة.