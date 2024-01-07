الأحد 07 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

محمد فودة يهنئ الفنان فاروق حسنى بعيد ميلاده عبر إنستجرام

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب الكاتب والإعلامى محمد فوده عن امتنانه للفنان فارق حسنى وزير الثقافة الأسبق الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده، حيث كان قد عمل معه من قبل خلال توليه وزارة الثقافة فى أزهى عصورها.


فودة كتب فى حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام": سيظل الفنان المبدع فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق علامة فارقة فى تاريخ الثقافة المصرية ونقطة تحول جوهرية فى عالم الابداع، فهو قيمة وقامة سيسطرها التاريخ بحروف من نور.


واختتم محمد فوده رسالة التهنئة الموجهة الى الفنان فاروق حسنى بقوله: (كل سنة وانت طيب أيها الفنان المبدع الكبير وعقبال ١٠٠ سنة فى صحة وسعادة وابداع متدفق)

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