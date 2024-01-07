ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالخليفة وتولت النيابة التحقيق .

ترجغ تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص ، مقيمين بالقاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم ، تم إستهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ، وعثر بداخله على حفرة بقطر 1 متر وعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التنقيب عن الآثار

يعاقب المتهمين بموجب المادة 41 من قانون العقوبات، والتى تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.