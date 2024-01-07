الأحد 07 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات إيطالية وكندية لتهدئة الصراع في الشرق الأوسط

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

ناقشت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي ونظيرها الإيطالي أنطونيو تاجاني الصراع في الشرق الأوسط وتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا .

وكتبت ميلاني جولي في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد: "يسعدني التواصل مع نظيري الإيطالي أنطونيو تاجاني لمناقشة رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع هذا العام".

وأضافت: "لقد ناقشنا الصراع في الشرق الأوسط والحاجة إلى مواصلة دعم نضال أوكرانيا من أجل الحرية ومشاركتنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

يذكر أن كندا قدمت لأوكرانيا مساعدة عسكرية تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار، وقد تجاوز إجمالي المساعدات الكندية المتنوعة لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والمالية، 7.5 مليار دولار منذ بداية العام الماضي.

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