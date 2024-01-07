مصرع عامل يعاني من مرض نفسي أسفل عجلات قطار بطهطا

لقي عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج مصرعه صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود محضرا لقسم شرطة طهطا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طهطا بشأن ما تأشر من سائق القطار[ أسوان القاهرة ] أنه أثناء مروره دائرة قسم طهطا فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالعبور من مكان غير مخصص للعبور ولم يستجيب لآلة التنبيه وصار دهسه ووفاته .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه يدعى "السيد . خ . م . ر" 28 سنة عامل – ومقيم دائرة قسم طهطا - وتم نقل الجثة لمستشفى طهطا العام .

وبسؤال كل من :- والد المتوفي "خلف . م . ر . ق" 55 سنة جزار وشقيق المتوفي "أحمد . خ . م . ر" 29 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية مضمون ما سبق وأضافا بأنه يعاني من مرض نفسي ونفيا الشبهه الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .