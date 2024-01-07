الأحد 07 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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البابا تواضروش يكشف أسباب تدعو للتتفاؤل بعام 2024 (فيديو)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

أبدى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تفاؤله بالعام الجديد، مؤكدًا أن “24” من الأرقام الجميلة، ففي العهد القديم كان أسباط بني إسرائيل 12، وفي العهد فإن تلاميذ السيد المسيح 12، ومجموع الرقمين هو 24.

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البابا تواضروس: تهنئة السيسي لنا في عيد الميلاد تزيد فرحتنا (فيديو)

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الشعب المصري نسيج واحد.. وزيرة البيئة تهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وأضاف خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد: "لا ننسى أننا نقول على الذهب عيار 24 وهو غالي الثمن، كما أن اليوم 24 ساعة، والفدان 24 قيراط".

وتابع: "في عُرف الكتاب المقدس، للأرقام معاني، رقم 2 هو رقم الحب لأن أي حب يلزمه طرفان، ورقم 4 هو الشمول، فهو يشمل الشمال والجنوب والشرق والغرب، وهما رقمان مباركان ولهما معانٍ إيجابية في حياة الإنسان". 

وأكد أن السفر رقم 24 في الكتاب المقدس هو سفر أرميا والإصحاح رقم 24 فيها آية تقول "اجعل عيني عليكم للخير": "فاعتبرناها أن بها الوعد الذي يقدمه الله لنا للسنة الجديدة حيث تعني الحماية والعناية بالإنسان وتقديم للخير، وبالتالي فإن 2024 سنة خير". 

دعوة للتفاؤل في العام الجديد

ودعا إلى التفاؤل مع بداية السنة الجديدة، مشيرًا إلى أن عيد الميلاد المجيد هو أول عيد في السنة، حيث إن فكرة الميلاد وولادة طفل تمنح الفرحة لأي بيت وأسرة.

وتابع: "نحن في العيد نشعر بالأمل والتفاؤل والرجاء، وكلها مشاعر حلوة في بداية العيد الجديد".

البابا تواضروس يشرح معنى كلمة آمين

وأشار إلى أن نهاية الصلوات تكون بآمين، موضحًا أن هذه الكلمة مشتركة في كل لغات العالم، وتعني "استجب يا رب"، والله يستجيب، ومن الآيات الجميلة "يستجيب لك الرب في يوم شدتك".

وتابع: "من الوصايا الموجودة ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني، ولكن هل يستجيب الإنسان لصوت الله؟! هذا هو السلام المهم".

وأوضح: "الأذن والقلب هما عضوا الاستجابة عند الإنسان، وبالتالي، فإن الأذن الصحيحة هي التي تستجيب إلى صوت الله والوصية وصوت الحكمة والعقل، مثلا، في الأحداث الراهنة، تتحدث الأمم المتحدة ولا أحد يسمع، والشعوب تنطق، وهناك ضحايا ومصابون وشهداء، ولكن لا أحد يسمع أيضا".

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