كسور وإصابات.. تفاصيل مشاجرة فريق كرة قدم

أصيب 4 لاعبين كرة قدم من دوري الدرجة الثالثة في مشاجرة بين فريقين بمقر نادي الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر، وسيطرت مباحث الجيزة على المشاجرة وألقت القبض على طرفيها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بمقر نادي الإعلاميين.

تفاصيل مشاجرة فريقي كرة قدم من دوري الدرجة الثالثة

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر نشوب مشاجرة بين فريقي الإعلاميين والمعادي بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم مما أسفر عن سقوط 4 مصابين بكسور وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفي

ومن جانبه اصطحب الأمن الطرفين إلى ديوان قسم ثالث أكتوبر وتبادلا الاتهامات، وتحرر محضر أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة ( 377 ) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

يُشار إلى أن القانون، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.

ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.