يستعد فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، لمهمة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع آرسنال في مباراة قوية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في إطار لقاءات دور الـ64 من البطولة، والتي يحتضنها ملعب الإمارات.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

سيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.

في سياق متصل أكد الصحفي الموثوق أكرم كونور، أن فريقي ليفربول وولفرهامبتون اتفقا على إعارة فابيو كارفاليو إلى فريق الذئاب خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى نهاية الموسم الحالي

وأعلن ليفربول في وقت سابق، عودة لاعبه البرتغالي فابيو كارفاليو، بعدما قطع النادي الإنجليزي إعارته من لايبزيج الألماني.

جدير بالذكر أن اللاعب البرتغالي تلقى عدة عروض من أندية دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) على رأسها متصدر الترتيب العام للبطولة فريق ليستر سيتي.